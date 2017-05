Un experimento de caja de respuesta (mi viaje hacia factores conocidos y desconocidos)

Mientras que las cajas de respuestas se remontan a varios años, se han vuelto más frecuentes en los últimos años. He leído varios grandes puestos el año pasado sobre qué características se correlacionan con la recepción de este “regalo” de Google. Para nombrar unos pocos:

¿Por qué lo llamo un regalo? A pesar de los temores iniciales de que esta característica reducirá la necesidad de hacer clic en los resultados de búsqueda, las cajas de respuesta a menudo parecen impulsar el tráfico cuando se adjunta a una palabra clave de alto rendimiento. Lo he visto de primera mano con nuestros clientes, así como notar mi propio comportamiento cuando veo uno como un usuario de Google. Hago clic en ellos todo el tiempo (dependiendo de la respuesta, por supuesto).

Google observa varias señales y, presumiblemente, asigna un peso y sesgo a cada una (además confirmado por una patente recientemente publicada). La página web con las puntuaciones más apropiadas en cada categoría, cuando se enrolla, recibe el codiciado cuadro de respuestas. Es como la receta para la elaboración de una IPA – grano, lúpulo, levadura, agua y azúcar debe estar presente. Si la levadura es deficiente, su cerveza no tiene ninguna posibilidad. Si el lúpulo está faltando, usted tiene un tiro más bajo en ser una cerveza altamente clasificada. Así que la caja de respuestas puede ser encontrar la mezcla óptima – por lo menos, la mezcla que es el mejor entre los demás ranking en la primera página.

Constantemente experimento con el sitio web de mi empresa, www.greenlaneseo.com. Así pues, cavé para las frases de la palabra clave (vía SEMrush) que tiran encima de las cajas de la respuesta y descubrí que una de nuestras publicaciones del blog podría ser una consideración.

Escribí un mensaje un tiempo atrás sobre el índice de inflación, y cómo administrarlo. Sin embargo, Google había elegido la publicación de Web Rankings avanzados para su cuadro de respuestas. Me sentí celosa.

Como una prueba, usando todo el material que estudié de los postes antedichos, quise ver si podría robar esta caja de la respuesta. Es una caja de respuestas de “párrafo”, así que me acerqué a ella utilizando lo que la industria de posicionamiento SEO ha aprendido colectivamente sobre estos tipos específicos de respuestas. ¡Disfrute de mi proceso!

1. Primer intento: Lo básico

Aunque Google no requiere que el contenido en la página esté en forma de preguntas y respuestas, parece que está correlacionado con la ubicación de la Caja de respuestas. Por lo tanto, me aseguré de que la pregunta, “¿Qué es el índice de inflación?” Se planteó correctamente y respondió en nuestra página web.

Mi estilo de escritura no es siempre el más conciso, así que apreté el párrafo principal para atraer Google (esperanzadamente sin arruinar su valor humano). Hice el párrafo principal una respuesta más fuerte, más directa en esperanzas de influenciar Google.

También fui completo en el uso de una etiqueta de cabecera. Hice un H1 que emparejó la frase de la palabra clave de la blanco, “qué es índice hinche.” Además, me cercioré de que el contenido estuviera en un apropiado <p> formato del HTML.

Una vez que se realizaron todos estos cambios, fui a Google Search Console para enviarlo al índice (Obtener como Google> enviar al índice).

Esperé unas cuantas semanas, pero sin dados. Algunos han visto cambios ocurren en cuestión de horas al someterse al índice, pero yo no era tan afortunado.

2. Segundo intento: Análisis del lenguaje natural

Me golpeó en mi primer intento, así que tuve que empezar a pensar fuera de la caja.

Comencé a analizar no sólo el contenido que estaba siendo utilizado en la caja de la respuesta, pero también la copia entera en la página victoriosa del Web Rankings avanzado. Post-Hummingbird, sabemos que Google ha aumentado su capacidad de entender el texto fuera de la presencia de palabras clave. Así que tal vez mi página todavía no estaba activando la comprensión de Google (todavía elemental)? Quizás los Rankings Web Avanzados ganaron Google no porque el valor real de su contenido, sino debido a su selección de palabras? Tal vez estaba dando un poco demasiado crédito al nivel de comprensión de Google.

Decidí correr su página a través de un procesador de lenguaje natural. AlchemyAPI tiene una herramienta para eso, que resultó en el siguiente resultado.