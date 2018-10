Técnica Vocal: Por Donde Empezar Para Aprender a Cantar

Muchos vocalistas me preguntan como pueden comenzar a aplicar técnica vocal para prosperar sus voces o como estudiar musica y les digo que con un curso de pro tools. Voy a darte las pautas para comenzar a aprender canto desde cero. Si realmente estas interesado en aprender canto y ver un cambio positivo en tu voz, empieza a poner en práctica esto que te voy a enseñar.

Para hablarte de este punto deseo mentarte algo que conozco como la ley del proceso. Toda meta, todo logro implica un esmero, una disciplina y un proceso. El estudio del canto no escapa de esta ley.

Muchos vocalistas se frustran por el hecho de no encotrar guías que le expliquen este género de información. Estos al no hallar maestros procuran un poco por aquí, otro poco por allá, un ejercicio de este, otro ejercicio de este otro, y esto, a veces les daña más que asistirlos, en tanto que hacen ejercicios sin tener plena conciencia de lo que hacen y sin conocer el nivel de ese ejercicio vocal. Entonces, cuando se hallan con una técnica o bien ejercicio vocal que no comprenden o bien no pueden hacer empieza un sentimiento de frustración que los desalienta y los sostiene como apasionados siempre y en todo momento.

Deseo que tu comiences a meditar como un profesional, no importa el nivel en el que te halles ahora. No importa si jamás has cantado o bien si solo cantaste en el coro de tu escuela o bien iglesia. Es tiempo de que tomes la resolución el día de hoy sobre quien deseas ser.

Si has decidido hacer como un profesional entonces tienes que saber como lo hacen. Las personas cuando toman la resolución de aprender canto y deciden estudiar técnica vocal. La primera cosa que hacen es buscar un guía y después hacer al pie de la letra lo que ese guía les afirma (someterse a la ley del proceso). Esto le garantiza el éxito puesto que si ese guía lo consiguió entonces como acólitos asimismo lo conseguirán.

Ahora bien, como es ese proceso que tu precisas para iniciar con tu técnica vocal. Lo primero, como todo proceso es comenzar por lo más simple o bien fácil. Debes iniciar con rutinas de ejercicios que incluyan escalas cortas y a un tiempo bastante lento a fin de que tu psique pueda ir asimilando esa información. Un caso puede ser escalas de cinco tonos a un tiempo bastante lento. Jamás caigas en la tentación de acrecentar el timepo por que lo haces con determinado dominio. Recuerda que cuanto más lento lo hagas mejor lo asimila tu cerebro. Estudia un ejercicio al menos una semana a un sola velocidad y cuando lo domines súbelo de tiempo gradualmente.

Entonces empieza el día de hoy mismo, si no sabes que es una escala de cinco tonos, busca a un pianista o bien guitarrista amigo, dile que te las toque y mételas en un grabador portátil. Empieza a practicar con la boca cerrada haciendo homm. Es muy fácil de hacer, solo di la vocal “i” y después junta tus labios, lo hiciste, listo ahí esta el homm adecuado.

Comienza el día de hoy mismo y permíteme saber como te fue. Recuerda que voy a estar leyendo tus comentarios. Escríbeme cualquier pregunta o bien frustración que tengas y te prometo hacer lo posible para asistirte.