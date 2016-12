Sergio Vigil: “Los sueños se defienden con la vida”

No sólo en el deporte, en la vida misma es aplicable la charla que dio Sergio Vigil, ex entrenador de las Leonas Campeones del Mundo 2002 y el ganador de la medalla de plata en los Olímpicos Sydney 2000, actual técnico del equipo de hockey femenino de River.

Presentando un video con imágenes de sus jugadoras, habiendo ganado y perdido batallas en el césped, quedando afuera de la final de los Olímpicos ante Australia y también elevando la copa comenzó su charla abierta con la siguiente frase: “los sueños se defienden con la vida”. Desde aquel momento inicial, Cachito Vigil continuó contando sus experiencias dentro del mundo deportivo al que definió como “competitivo y exigente” y sobre esto agregó que no hay que “temer el hecho de fracasar porque hay que seguir teniendo confianza, en uno y en el grupo” más allá de las derrotas, porque “cuando tenemos en claro qué es lo que queremos ganar no nos puede derribar un fracaso”.

Una de las imágenes del video con el que abrió la presentación mostraba a una de las jugadoras de la selección nacional diciendo “no la voy a errar, si me pega en el pecho la meto con el esternón y todo” y en esta frase se basó para plasmar lo que es sentir “la obligación natural de hacer las cosas bien”.

Hablando de su carrera como director técnico pasó por los términos “prestigio” y “logro” dentro del ámbito deportivo. Según explicó “pensamos que tener prestigio es alcanzar el logro” y sin embargo “el prestigio está en el camino que nos hizo llegar al logro y para alcanzarlo hay que tener la audacia de saltar al vació de perder ese prestigio que aún no tenes y que nunca se alcanza porque cuando se llega a lo que estamos acostumbrados a llamarse prestigio acecha el querer más y más y ahí confundimos el concepto”.

En los grupos humanos es importante que todos los días cada uno tenga “éxitos y fracasos” porque eso eleva el compromiso, decía en conferencias Cachito Vigil y agregaba que “fracaso es no entender que se puede fracasar”, Tanto en la vida como en el deporte existen muchas maneras de ganar, sólo que cada uno debe saber “que es lo que quiere ganar” y aclaró que en los trabajos en grupos “el equipo es el medio para lograr el objetivo”.

Sin embargo analizó que una frase muy recurrente en el deporte es “hoy no podemos perder” y es ese dicho el que obliga a “no fallar” haciendo que un jugador no pueda jugar naturalmente, con sus potencialidades pensando que “si uno pierde HOY pierde todo”. Esto, explicó el ex entrenador nacional de hockey que “condiciona a los atletas durante la competencia haciendo que ante la primera falla o el primer error pierda la concentración y se reclute sin tener participación en el juego” marcando la diferencia entre el “hoy no podemos perder” por el “hoy no queremos perder” focalizando en un objetivo en común grupal que hace que los jugadores dejen lo mejor que tienen para dar dentro de sus posibilidades en el campo de juego.

Declaró que en la alta competencia muchas veces los entrenadores van “por más objetivos” pensando que “alzar copas es el único objetivo al que uno quiere o debe llegar, equivocando el camino y dejando de lado los momentos de encuentros, de celebración, de tristezas que están en el medio del desafío, siendo éstas pequeñas metas dentro del objetivo final”. En esta diferenciación descansan “la obsesión y la pasión” siendo que una enloquece desde la exigencia y la otra encarna el espíritu de la “locura linda” en la que no se pone en juego “el ser” sino que se trabaja para llegar desde lo que uno tiene para brindar.

Por último diferenció que muchas veces “ el número 1 no es el mejor” y que hay que luchar por ser “el mejor” y no el número uno, teniendo en cuenta que “para ganar hay que perder, sabiendo que esos partidos que se pierden se pierden porque queremos ganar”, en esta contradicción se basa el esfuerzo que uno hace a diario para superarse.

Tag: conferencias cachito vigil