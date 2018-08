Qué significa SEO? Posicionamiento en buscadores

Se llama posicionamiento web, posicionamiento SEO o bien Optimización en buscadores (posicionamiento web por sus iniciales en inglés, de Search Engine Optimization que se traduce, ‘Optimización para motores de búsqueda’) al proceso de progresar la visibilidad de un sitio en los diferentes motores de búsqueda y mejorar la reputacion online de uno, como Google, Bing o bien Yahoo de forma orgánica, esto es sin pagarle al buscador para tener acceso a una situación señalada en los resultados, conforme un determinado criterio de busca.

Este posicionamiento se consigue de forma natural efectuando labores de optimización en las páginas. Con el propósito de aparecer en las primeras situaciones de los buscadores web y acrecentar el tráfico de visitas en una página, es recomendable que en los sitios se apliquen labores de optimización.

La labor de optimar la estructura de una web y el contenido de exactamente la misma, como la utilización de distintas técnicas de link building, linkbaiting o bien contenidos virales con el propósito de aparecer en las primeras situaciones de los resultados de los buscadores web (en el momento en que un usuario busca por una determinada palabra clave o bien palabra clave), es famosa como posicionamiento web.

La aplicación de técnicas posicionamiento web acostumbra a ser más intensa en sitios con mucha competencia y lo que se pretende con su aplicación es el posicionarse sobre los contendientes por ciertas palabras clave.

Las técnicas posicionamiento web pueden ser desaforadas y afectar los resultados naturales de los grandes buscadores web con lo que si infringen las cláusulas y condiciones de empleo de exactamente los mismos pueden ser consideradas, en ciertos casos, como una forma de SPAM, el spamdexing.

El trabajo es extenso, en tanto que el posicionamiento implica al código de programación, al diseño y a los contenidos. Asimismo nos referimos a posicionamiento SEO para delimitar las personas que efectúan este género de trabajo.

Actividades para prosperar el posicionamiento web

Lograr que otras webs de temática relacionada enlacen con tu página web. Para esto es interesante efectuar una busca para aquellos términos que consideras deberían llevar tráfico a tu página web y estudiar cuáles de ellos tienen un contenido complementario. Si por poner un ejemplo queres posicionarte por el término “hoteles Mar del Plata” puede ser esencial procurar lograr links recíprocos de hoteles de otras urbes. La temática va a ser afín y no corres el peligro de «canibalización».

Registrarse en directorios esenciales como Dmoz y Yahoo!. Los directorios han perdido mucho interés en los motores de búsqueda mas prosiguen siendo un buen punto de inicio para lograr links o bien un primer rastreo de tu página web por los motores de búsqueda. Las dos precisan de un filtro humano para su inclusión lo que asegura la calidad de las web añadidas, mas asimismo ralentiza y complica su inclusión.

Darse de alta y participar en foros de discusión, de preferencia en foros de discusión temáticos relacionados a la actividad de su página. La usual participación debe ir acompañado de aporte real y valioso para ser tomado en cuenta como un usuario calificado, el detalle del éxito para lograr visitas y acrecentar el posicionamiento es el link cara su web presentado en su firma.

Redactar artículos en otros sitios. Los artículos son un procedimiento poderosísimo para progresar el posicionamiento y lograr atraer visitas. Si puedes redactar unos artículos de un curso, de los trucos del día, la utilidad del producto de tu página web.

Ya hay cientos y cientos de redes sociales, por servirnos de un ejemplo Hi5, Fb y Orkut, en las que poder participar y conseguir visitas de nuestros nuevos «amigos». Para Google Twitter y Fb son las redes sociales que más relevancia tienen para el posicionamiento.

Crear contenidos de calidad con textos que poseen alta densidad de palabras clave con que procuran los usuarios web o bien potenciales clientes del servicio los servicios o bien productos de este lugar.

Emplear negrita o bien cursiva en los contenidos para las palabras clave que se pretenden posicionar.

Usar las etiquetas “meta” (description y title) con las palabras claves, escogidas estratégicamente de antemano.

Usar las cabeceras h1, h2, h3, etcétera para resaltar términos esenciales, o bien títulos. Se deberían emplear palabras claves en las cabeceras.

Optimar las URL, ponemos las palabras claves más esenciales y significativas para la busca.

Efectuar la estructuración y el diseño de una web pensando en el posicionamiento, significa prestar atención a que sea funcional, simple de acceder y que capte la atención del usuario.

Crear un diseño web limpio en publicidad y que entregue el contenido relevante en la mitad superior del sitio

Hacer nuestra página web lo más alcanzable posible: limitar contenido en Flash, frames o bien JavaScript. Esta clase de contenido no deja el rastreo o bien seguimiento de la información por la parte del robot en las distintas páginas o bien secciones. Para ellos son un espacio plano por el que no se puede navegar.

Crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página. Cada página es una tarjeta de presentación para el buscador. Los títulos y descripciones son puntos de partida para la identificación de los términos relevantes durante la página web por los buscadores web. Las mejores prácticas aconsejan redactar títulos de entre sesenta y setenta caracteres.

Enlazar interiormente las páginas de nuestro lugar de forma ordenada y clara. Un «mapa del sitio» en el código (tanto el de Google como uno presente en el lugar) dejará dar paso al buscador por las distintas secciones del lugar en forma ordenada, mejorando su visibilidad.

Actualizar la página con contenido original de calidad.

Intercambiar contenido.

Producir tráfico mediante SEM (Search Engine Marketing) o bien anuncios en motores de búsqueda con las palabras consideradas clave para el sitio web. Del mismo modo, producir tráfico mediante redes sociales y anuncios segmentados en exactamente las mismas y otras páginas de interés.

Optimar el tiempo de carga de una web para lograr la reducción del ancho de banda y de los Google Adwords CPC, acrecentar la tasa de conversión y progresar el SEO.

Progresar la experiencia del usuario con mejoras del diseño y minoración de las tasas de rebote.

Alojar la página web en un servidor fiable.

Usar un adecuado etiquetado del sitio es esencial para un buen posicionamiento.