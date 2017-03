Pueblo centenario

Con una pequeña comunidad desde hace más de 100 años, la Pedrera reúne algunos restaurantes que ya son clásicos para los que vienen desde hace años. Es el caso de Costa Brava, conocido por sus rabas y sus miniaturas de pescado que se comen frente al mar; Casa Dulce, un clásico montevideano también presente en este balneario, al lado del Costa, para un buen crumble de manzanas, como dicen sus cartas de restaurantes, acompañado de paneras de cuero; Lajau, un ambiente más familiar con jazz de fondo y ravioles de siri deliciosos, una opción perfecta para los días nublados; Petisco, con una pizza al metro y pescados excelentes, además de jugos naturales a la tarde, y La Pe, que inaugura su novena temporada y se impone como cita gastronómica para quien pasa por aquí.

Entre los más nuevos se destaca On The Go, una propuesta de comida saludable para llevar, con ensaladas, bols de fruta frozen, sándwiches y licuados. Andrés Bazzoni, que en Montevideo trabaja sólo con delivery, transformó hace dos años un garage en cocina, en una de las callecitas que cruzan la principal de la Pedrera, y eligió una decoración surfera con tablones de madera, plantas, pizarra y pared pintada con formas en blanco y negro. “Empezó como bar de ensalada y al segundo día hacían fila. Tratamos de buscar una propuesta innovadora para Uruguay. Cuando vengo a la Pedrera por la temporada cierro lo de Montevideo. ¡El proyecto tiene corazón, pero es a pulmón!”, cuenta Bazzoni, de 34 años.

Volviendo hacia Punta del Este, sobre la laguna Garzón ,antes de cruzar el nuevo puente construido por el arquitecto Rafael Viñoly, volvió a abrir Garzuana, que ya había inaugurado hace cinco años aunque sólo duró un año. Ahora, con el puente que permite conectar fácilmente José Ignacio con esa entrada a Rocha, los dueños Roberto Behrens y Juan Pablo Clérici volvieron a apostar por ese lugar sobre el agua, al lado del hotel flotante. Nuestro preferido: un drink sobre el agua, mirando el atardecer.

Tag: cartas menu de restaurantes