Pequeña guía para elegir el regalo perfecto

Escoger el regalo perfecto para cada ocasión y persona es un quebradero de cabeza que puede convertir la mejor de las fiestas en la más catastrófica de las celebraciones si no se escoge con cuidado.

Lo primero que tienes que pensar para buscar regalos originales es la relación que tienes con la persona. Si lo que se celebra es una ocasión para dos, como un aniversario o regalos de San Valentín, un detalle romántico es siempre una solución, mientras que si es una celebración más personal como un cumpleaños lo mejor es regalar algo que guste exclusivamente al agasajado. Piensa siempre en los gustos y aficiones de la persona a regalar y olvida los tuyos propios. Si te va es el deporte pero a ella le gusta la tecnología no dudes en comprarle algo que para su Smartphone. Cada uno de nosotros explicamos lo que nos gusta de diferente forma; mientras que ellas suelen ser más directas y dicen lo que quieren, ellos son más difíciles de descifrar. Escuchar y estar atento a las palabras de la persona es la fórmula perfecta para escoger el regalo adecuado, y si no se puede estar cerca, no dudes en coger el teléfono y preguntar a las personas que sí lo están. Regalar algo que “hace falta” puede ser buena idea, pero regalar “algo que se desea” es siempre mucho más divertido, la decisión depende solo de ti.

