Microsoft desarrolla sus soluciones centradas en el cliente con la nueva versión de Parature

Microsoft anunció el lanzamiento de la primavera de 2007 de Parature de Microsoft en http://www.tiiselam.com/, agregando nuevas capacidades que habilitan a las marcas y organizaciones para ofrecer soluciones de autoservicio de clientes atractivas a través de aplicaciones, canales y dispositivos. Esta nueva versión enfatiza la productividad para los profesionales de servicio al cliente ofreciendo ideas “por encima de la cola de servicios” para ayudar a los agentes a comprender, diagnosticar y resolver rápidamente los problemas que los clientes pueden enfrentar. Con esta versión, Parature estará ahora disponible para su compra a través de Microsoft Online Services, proporcionando a los clientes experiencias de compra y soporte unificadas junto con los servicios de cloud de Microsoft existentes. El lanzamiento del servicio estará disponible en 50 mercados en todo el mundo y se ofrecerá en 10 idiomas.

“Cada vez más, la gente está eligiendo las marcas que les brindan experiencias únicas, personalizadas y satisfactorias de servicio al cliente”, dijo Bob Stutz, vicepresidente corporativo de Microsoft Dynamics CRM. “Las capacidades centradas en el cliente de Parature permiten a las organizaciones brindar atención personalizada al cliente y, cuando se combinan con los procesos comerciales claros y la inteligencia de Microsoft Dynamics CRM, ofrecen a nuestros clientes las soluciones de alta calidad que sus empresas demandan”.

Con su lanzamiento de Spring’15, Parature está introduciendo más de 30 características de alta prioridad que no sólo aumentarán la productividad y proactividad de los equipos de servicio al cliente, sino que también darán a los agentes información sobre la cola para mejorar y personalizar cada experiencia del cliente. El servicio también incluye capacidades multilingües y de traducción, la integración de conocimiento de Parature con Microsoft Dynamics CRM, y la introducción del omni-portal altamente anticipado de Parature que mejorará los escenarios de servicios empresariales.

Desde que Microsoft adquirió Parature en enero de 2014, la tecnología de gestión de conocimiento y autoservicio de Parature se ha convertido en una valiosa adición a la solución Microsoft Dynamics CRM, con integraciones personalizables entre Parature y Microsoft Dynamics CRM que pueden adaptarse a las necesidades únicas de los clientes. Este progreso y el avance de las capacidades de servicio a través de Parature ha ayudado a Microsoft a obtener los máximos honores en el 2014 CRM Magazine Service Leader Awards. Gartner también posicionó a Microsoft como Líder en su Cuadrante Mágico de Gartner 2014 para el Centro de Contratación de Clientes CRM *, basado en su capacidad para ejecutar y completar la visión.

Clientes como Chobani, nTelos Wireless y Microsoft OneDrive utilizan actualmente Parature para ofrecer experiencias asombrosas a sus clientes.

“Parature’s Spring ’15 es el lanzamiento más grande en la historia de Parature en términos de características y funcionalidad”, dijo Bill Patterson, director senior de soluciones de autoservicio para clientes, Microsoft. “Estamos increíblemente entusiasmados con las capacidades que estamos ofreciendo aquí en todos los principales canales de servicio, incluyendo autoservicio, móvil, social, chat, portal y ticketing. Aún más emocionante es cómo la expansión del mercado de Parature, omni-portal, multilingüe y capacidades de traducción ahora permiten que se despliegue en las empresas a escala global “.

Para obtener más información sobre esta versión, se puede acceder a la Guía de la versión preliminar en http://download.microsoft.com/download/4/1/D/41D3D09C-1B6F-463C-BAC3-A0C5710A378B/Parature-Spring15-Release- Preview-Guide.pdf. Los clientes también pueden solicitar una demostración del servicio en http://www.parature.com. Más información y noticias están disponibles en http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics. Aquellos que quieran seguir y participar con la comunidad de Microsoft Dynamics Twitter pueden hacerlo en @MSFTDynamics.

* Gartner Inc., Magic Quadrant para el CRM Customer Engagement Center, Michael Maoz, 24 de abril de 2014. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar sólo a aquellos proveedores Con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.