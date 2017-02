Mentiras y Verdades sobre Colchones

Existen muchos argumentos de venta en el sector del descanso que no son reales. La compra de un colchón ya supone de por sí un esfuerzo para el consumidor y todos los argumentos carentes de bases se traducen en una mayor pérdida de tiempo y enmascaramiento de la realidad. En este reportaje pretendemos darles nuestro punto de vista acerca de lo que dice el mercado.

¿QUÉ ESPESOR TIENE QUE TENER DE CAPA VISCOELÁSTICA?

El espesor de la capa viscoelástica en los colchones y sommiers se debe calcular según las propiedades físicas de quienes vayan a utilizarlo y según las características de los demás materiales empleados en la fabricación del colchón, para que se comporte todo el conjunto como una unidad y pueda tener una adaptación correcta permitiendo la alineación correcta del cuerpo para descansar. Poner más viscoelástica de la que necesita un colchón es tan incorrecto como poner menos de la cuenta.

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos las mejores marcas de colchones convencionales tienen un criterio de puro marketing y ponen el espesor mirando si se puede vender mejor o teniendo mejores márgenes comerciales. Incluso ahora está muy de moda llamar viscoelástica a espumas que no lo son. Cada modelo de Visco Confort tiene el espesor correcto para cubrir las necesidades para las que se ha diseñado siguiendo nuestras bases de calidad, salud e innovación en descanso.

COLCHÓN

BAMBÚ EVOLUTION

desde 718 €

El mejor colchón del mercado, resultado de más de 10 años de investigación en calidad del sueño y del descanso. Máximas prestaciones y calidades para un descanso saludable.

VER COLCHÓN

¿QUÉ TALLAS TIENEN QUE TENER LOS COLCHONES?

Si bien es cierto que cada uno tenemos una altura, un peso y una morfología distintos, también es cierto que tenemos posturas de descanso distintas, y sobre todo, dolencias que condicionan cuál es el colchón más apropiado para nosotros. Para poder ofrecer un colchón realmente hecho según tu talla, en tu propia medida, necesitaríamos un servicio especializado como el de Cliniconfort.

Nuestros colchones están pensados para cubrir todas las necesidades, los de máxima calidad están pensados para problemas físicos o personas con máxima exigencia en confort. También tenemos colchones para clientes que no tienen problemas físicos, niños, segundas viviendas, etc… Además de ser aptos para una pareja con distinta morfología y peso pues los materiales que se emplean están diseñados para asimilar las diferencias y garantizar la independencia de lechos.

COLCHONES VISCOELÁSTICOS TEMPUR

TEMPUR es una marca de colchones a nivel mundial y existen opiniones muy diversas sobre su calidad, al igual que de otras marcas del mercado. Tempur destacó inicialmente porque fue el primero en introducir la viscoelástica en el sector del descanso, pero hoy en día existen segundas marcas o pequeños comercios con las mismas prestaciones que los colchones Tempur.

LA VISCOELÁSTICA es una espuma de poliuretano viscosa y elástica, que reparte la presión mucho mejor que el resto de espumas y existen una gran variedad en el mercado, entre ellas las de TEMPUR, con diferentes calidades y formas de fabricación. Por lo tanto no existe una sola para todos. En Visco Confort empleamos una viscoelástica de ebullición lenta porque nuestros productos están pensados para personas con la máxima exigencia o problemas de óseos, musculares o de circulación sanguínea.

DENSIDAD DE LOS COLCHONES

La densidad no siempre es sinónimo de calidad, pues con la misma densidad hay viscoelástica mejor y peor; de hecho, la viscoelástica transpirable tiene mucha calidad puesto que tiene más poro, pero con mayor capacidad de adaptación y recuperación, al mismo tiempo que transpira mucho mejor. Lo mismo ocurre con el Eliocel o HR, que puede tener mejor calidad o peor con la misma densidad, al igual que dureza, puede ser más duro o blando con la misma densidad. La densidad sólo mide la cantidad de Kg que empleamos para hacer un metro cúbico de espuma (Peso), y por eso ni es mejor ni es peor. Si la densidad interviniera en la calidad el plomo sería mejor y mas duro que el hierro. Cada vez se ven más cifras irrisorias de densidad altísima para confundir al cliente. Pero sin embargo es todo mucho más sencillo, pues el mejor colchón es el que trabaja mejor en adaptación y confort.

¿CUÁL ES EL MEJOR COLCHÓN?

Algunas tiendas confunden la calidad con la densidad de los materiales, justificando que su producto es mejor porque introducen espumas de hasta 95 Kg/m3 de densidad. Sin embargo, este dato lo único que nos dice es que pesará una barbaridad y que difícilmente transpirará, aunque utilicemos tejidos secantes y tratamientos que contrarresten un poco sus efectos.

Para valorar la calidad de un colchón debemos tener presente lo siguiente:

Que transpiren bien.

Compresión media (ni duro, ni blando).

Una buena rapidez de recuperación.

Que nos permitan mantener el cuerpo en su correcta posición.

Que las diferencias de temperatura de invierno a verano se noten lo menos posible.

VISCOELÁSTICA TRANSPIRABLE O DE MOLDE O MOLDEADA

La viscoelástica transpirable tiene un coste más alto que la viscoelástica de molde o moldeada, pero las ventajas son mayores.

La viscoelástica llamada de molde, moldeada o de inyección cuyas densidades normales son de entre 65 a 115 Kg/m3 casi no transpira y por eso el calor y agobio es mayor, pues le cuesta soltar y recuperar el aire tanto y además no se puede lavar, por eso no permite dar mucha garantía ya que es más fácil que se pueda estropear.

La viscoelástica transpirable tiene mucho más trabajo de elaboración pero su calidad es superior. En esta viscoelástica pasa el aire, en la de molde no. Se puede lavar. Cuando decimos que transpira mucho más, lo decimos pensando en que un clima de humedad no es beneficioso para un descanso óptimo.

Cuando el núcleo del colchón está formado con viscoelástica transpirable, trabaja mejor.

Una viscoelástica de molde o moldeada transpira peor que una viscoelástica transpirable.

¿POR QUÉ SON MEJORES LOS COLCHONES ACOLCHADOS Y COSIDOS QUE ENFUNDADOS?

Las fundas de los colchones y cubre sommier no están pegadas al núcleo; y si el argumento es poderlas lavar, le estaremos quitando los tratamientos.

Los colchones son siempre colchones compactos.

Podemos decir que cualquier empresa puede comprar núcleos y ponerles una funda y así decir que son fabricantes. Para poder fabricar colchones compactos tenemos que tener maquinaria adecuada.

¿QUÉ ES EL VISCOLÁTEX?

El viscolátex no es ningún material en sí mismo, sino que hace referencia a un modelo de colchón que se publicitaba en la televisión y que adquirió notoriedad hace años. Estaba compuesto por un núcleo de látex y un acolchado viscoelástico.

¿QUÉ ES “HR”?

En realidad no es ningún material, son las siglas de “HIGH RESILIENCE”; alta resiliencia, que es la capacidad que tiene un material para recuperar su forma. El HR se utiliza comercialmente con diferentes nombres que, muchas veces, ni siquiera aportan una alta resiliencia. Entre los más conocidos están eliocel, hebiocel, aircell, etc… Para determinar si un producto es de calidad, debe saber diferenciar entre los argumentos de marketing y las propiedades de los productos.

BASES PARA LOS COLCHONES VISCOELÁSTICOS

La mejor base para los colchones viscoelásticos dependerá de la preferencia del cliente.

Los somieres de láminas de madera ofrecen como principal ventaja la transpiración.

Aportarán un descanso más elástico por la flexibilidad de las lamas, mientras que las bases tapizadas conseguirán aportar un descanso más firme y estable.

VARIEDAD Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS

En www.colchonviscoelastica.es apostamos por diferenciarnos en el mercado, ofreciendo un catálogo muy especial y particular basado en la calidad y la innovación en descanso saludable. Si analizamos el mercado observamos que casi todos los productos son iguales, con núcleos y tejidos estandarizados, de calidades más o menos discutibles. Le recomendamos que lea entre líneas y valore bien la composición, el origen y la calidad del producto que está pensando en adquirir.

ESPESOR DE LOS COLCHONES

También queremos llamar la atención en las medidas de los espesores de los colchones, que si bien puede variar 1 cm por la presión al coser las telas, no miden diferente en el centro de los laterales del colchón a no ser que estén tan pésimamente fabricados que estén deformados; y además un colchón que sumando sus capas mide 20 cm (como hay alguno en Internet) no puede medir nunca 23 cm aunque nos quieran vender la moto que en los laterales mengua la medida.

SOMIERES FIJOS, ARTICULADOS Y ELÉCTRICOS DE MADERA

Desde www.colchonviscoelastica.es no recomendamos los somieres fijos o eléctricos articulados de madera estándar aunque pueden valer menos precio pues con el paso del tiempo hacen ruido al rozar, se pueden doblar por los cambios de humedad y pueden coger holgura las patas. Con nuestro somier eléctrico tenemos claro que nunca tendrá este tipo de problemas pues está realizado en tubo de acero.

DIFERENCIA ENTRE LÁTEX Y VISCOELÁSTICA

El látex es un material elástico (como una goma) que sale de la resina de un árbol y por lo tanto tiene los problemas derivados de ello como son su alto peso, las bacterias con la humedad le atacan fácilmente y por lo tanto le tenemos que dar la vuelta al colchón con lo engorroso que es, pues se dobla y pesa mucho. Podríamos decir que es un producto sobrevalorado por el mercado.

La viscoelástica es un material viscoso, adaptable y elástico y no tiene los problemas del látex. Se adapta mucho mejor al contorno del cuerpo y produce muy pocas vibraciones de movimiento.

Podríamos decir para aclarar que si apretamos en el centro de un colchón de látex se inclinan las paredes de la superficie por su elasticidad, mientras que en uno de viscoelástica sólo entraría la mano pues la capacidad de adaptación es mejor.

ALOE VERA

El Aloe Vera contiene propiedades hidratantes para la piel. Es bactericida, virucida y fungicida; actúa como inhibidor del olor y es altamente energizante. No obstante, sus beneficios en descanso han quedado completamente obsoletos.

¿QUÉ ES EL ELIOCEL?

El Eliocel es el nombre que se le da a la espuma porque suena mejor que llamarla espuma de poliuretano de alta resiliencia, al igual que otros le llaman HR o marcas como la nuestra que se llama Hebiocel, en realidad es todo muy parecido y además existen miles de tipos, por lo tanto, aunque le llamen igual, si no nos dicen las propiedades fÍsicas que tiene la que utiliza cada uno no podemos saber si es buena o mala.

Normalmente cuando se le dice Eliocel es porque o no se sabe las caracterÍsticas de la espuma que se pone o no se quiere decir porque no interesa.

SELLOS Y CERTIFICADOS

Uno de los principales problemas del sector del descanso en nuestro país es que no está regulado, por lo que continuamente podemos encontrarnos con certificados y sellos atribuídos a un producto a través de una etiqueta, que realmente no los contienen, como el OekoTex.

Le recomendamos que acuda al Instituto que otorga cada certificación del producto que está pensando en comprar, para comprobar si realmente el certificado es válido.

COLCHONES ENROLLADOS

Existe una gran polémica en torno a los colchones enrollados, si son peores, si son mejores, si recuperan o dejan de recuperar. La única realidad es que los colchones se enrollan para facilitar su transporte y no dañarlos, y que ningún colchón de calidad dará problemas de recuperación de la forma si no ha estado enrollado durante mucho tiempo, pues lo que determina que un colchón enrollado funcione bien, es su calidad. Hoy en día que un colchón vaya enrollado ya es sinónimo de calidad, pues los colchones de malas calidades o densidades inferiores no pueden enrollarse porque no recuperan su forma.