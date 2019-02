Los pasos para aprender a bailar salsa

La salsa es uno de los ritmos más sonados en fiestas y asambleas sociales. Por tal razón, aprender a bailarlo es esencial, asegura el instructor de danza Kike Gaitán. Una persona puede aprender los pasos básicos con escasas horas de clases. En un mes más o menos, y en dependencia de las capacidades del pupilo, se puede dominar el ritmo con los pasos básicos y las vueltas habituales. En el momento en que una persona comienza con el aprendizaje debe hacerlo sola. Primero debe conocer los pasos básicos ya antes de iniciar con los pasos en pareja. Los 8 movimientos básicos que se precisan para danzar este ritmo tropical se deben conocer perfectamente. En las escuelas de baile cada uno de ellos de los movimientos tiene un nombre. No obstante, en cada uno de ellos se marcan 8 tiempos. O sea que un paso debe perdurar 8 tiempos en ser efectuado. Los números impares se marcan en la una parte de atrás o bien en el centro. La postura de los pies es esencial al instante de efectuar ciertos movimientos. Las mujeres deben poner el pie en media punta o bien con el talón un tanto más levantando para tener mayor sencillez de desplazamiento y eludir inconvenientes musculares en las piernas. Al comienzo, los primeros pasos se deben desarrollar en exactamente el mismo lugar, se puede emplear el cuadro que se forma en una losa para supervisar el desplazamiento. A cada paso se lo conoce como código. Existen más de doscientos. Paso uno. Cruzado atrás. Empieza con la pierna derecha cara atrás. El movimiento debe hacerse en 8 tiempos, el torso no se mueve. Segundo paso. Desplazamientos laterales. Abrir la pierna derecha a un lado y llevarla al centro. Lo mismo se repite con la izquierda. 3. Movimientos de pierna cara adelante y atrás. Paso derecho adelante y en el tiempo 3 al centro. Repite paso izquierdo. Cuarto paso. Doble paso lateral derecha y también izquierda. La pierna derecha se mueve en 2 tiempos cara su lado y lo mismo al lado izquierdo. Quinto. Es afín al primero mas el torso vira de un lado a otro conforme el movimiento de la pierna. Se marcan en el tiempo impar. Sexto paso. Es igual que el paso 4 mas se agrega desplazamiento hacia adelante. Se comienza el movimiento con el lado derecho. 7 y 8. Se cruza el pie adelante. Se cuenta 8 tiempos. El octavo no se cuenta en tiempos solo se mueve los pies adelante. A qué sitio ir… Tropical Dance. Esta escuela tiene diez años en Quito y se puede tomar clases de tango en niveles diferentes de conocimiento de la salsa y en una escuela de tango. Los cursos duran doce horas que se pueden tomar de lunes a viernes o bien a lo largo de cada sábado. La inscripción cuesta USD diez y las clases USD cincuenta y cinco mensuales. New Life Center. Esta academia se halla situada en el campo de San Pedro Claver. Atiende de lunes a sábado de 08:30 a 19:00. Los cursos tienen un costo de USD treinta y no se debe abonar inscripción. Se enseñan otros ritmos como cumbia, merengue, son cubano, chachachá… Son Latino. La escuela de baile fue fundada en mil novecientos noventa y nueve y es una de las tradicionales academias en el campo de La Mariscal. Para contactarse se puede llamar a los dos mil doscientos treinta y cuatro trescientos cuarenta o nueve trescientos ochenta y cuatro ocho mil trescientos trece. Las clases son adaptadas, o sea, un maestro para cada uno de ellos de los pupilos. Tribal Dance Academy. Este lugar enseña salsa, hip-hop y rumba mix. Está situada en la Italia n30-ciento cuarenta y cinco y Vancouver, en el norte de Quito. Los cursos tienen un costo de USD 45.Para conseguir más información se puede acceder llamando al nueve cuatrocientos noventa y nueve nueve mil novecientos veinte o nueve ochocientos cincuenta y dos dos mil quinientos treinta y cinco . Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la mujer tiene cursos incesantes sobre bailes tropicales. Los cursos cuestan USD treinta y cinco y los enseña en el horario de la tarde. Para conocer sobre estas clases se puede llamar al doscientos cincuenta y dos cinco mil seiscientos setenta y nueve o bien asistir a la CCE, en la av. Patria y seis de Diciembre.