El BCRA ha recibido una solicitud del banco para que el banco pueda reabrir en los próximos días debido a dificultades operativas causadas por los pagos de pensión, y también proporcionará pagos de emergencia para los beneficiarios del Subsidio Universal para Niños (AUH). Alejandro Vanoli, director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), dijo esto en una declaración de difusión, señalando que la Asociación Bancaria Argentina (ABA) y la Asociación Bancaria Argentina (Adeba) y la Asociación Bancaria Especializada (ABE) Lo solicitó en una reunión reciente con Anses y BCRA.

Vanoli dijo: “La decisión es dar prioridad a la salud, es necesario evitar la multitud, controlar la apertura, en lugar de utilizar el personal mínimo necesario para todas las acciones”, dijo Vanoli. tema. Sin embargo, la autoridad monetaria rechazó la solicitud de la entidad bancaria, que estaba en conflicto con las regulaciones preferenciales requeridas por Anses. En cambio, priorizó las directivas del Ministerio de Salud, que se opuso a la relajación de la regla de “distancia social” para minimizar la propagación del coronavirus.

“Hay más de 35,000 puntos de retiro de efectivo. Hoy, pueden retirar dinero de forma gratuita en cualquier cajero automático. Pueden comprarlo con una tarjeta de débito. Pueden transferirlo de una cuenta bancaria a una billetera virtual. Las autoridades monetarias dicen que Link tiene un sistema Valepai que funciona bien”. De hecho, el BCRA declaró claramente en un comunicado ayer: “El sistema financiero argentino tiene más de 18,000 cajeros automáticos distribuidos en todo el país y puede retirar efectivo en moneda local de cualquier tipo de cuenta”. Las personas con dinero, asignaciones y salarios podrán retirar sus cuentas en estos dispositivos automáticos “.

La declaración también enfatizó que la autoridad monetaria “monitorea la operación del cajero automático todos los días y observa su operación” y afirma que “el banco tiene un stock de billetes necesarios para proporcionar el cajero automático”. Si algo sale mal, agregó: “En general, esto se debe a problemas logísticos, no a la disponibilidad y existencia de boletos”. De hecho, el Gobierno Central informó el lunes que el banco operará internamente, pero no atraerá la atención pública, y el 27 de abril de 2020, estipulado por el Decreto No. 27399, es un día festivo para conmemorar el aniversario de veteranos y soldados. Guerra de las Islas Malvinas, reemplazada el martes 31 de marzo

También ayer, el BCRA lanzó el boletín A6945, que suspendió el cobro de tarifas y comisiones por las operaciones (incluidos retiros y consultas de saldo) realizadas en el cajero automático hasta que “la entidad o red solía realizar la operación”. Por otro lado, la entidad también enfatizó que “hay otros 17,500 retiros de efectivo en la fila de la tienda de cajero (supermercado, farmacia, estación de servicio), que pueden retirarse de la cuenta bancaria del cliente”. En la red de cajeros automáticos del banco, puede obtener un total de 35,500 puntos de retiro de efectivo, “puede satisfacer las necesidades de las personas”.

Cheque y compensación de la cadena de pago Para respaldar siempre la decisión de cerrar el banco, designaron al Banco Central para procesar 269,651 cheques este viernes, el 80% de los cuales generalmente se pagaron, el 4,6% fueron rechazados por falta de fondos y el 13,5% fueron rechazados debido a “fuerza mayor”, El concepto de “fuerza mayor” incluye casos en los que las sucursales están cerradas. Sin embargo, algunos controles erróneos se informaron erróneamente como “fuerza mayor” y se rechazaron. Para corregir los errores, estos cheques se volverán a ingresar en la “liquidación” del banco, señalaron que reactivarlo puede mejorar en gran medida el funcionamiento de la cadena de pago.

Vanoli también señaló que el gobierno exige que los bancos amplíen las actividades de publicidad para promover el uso de tarjetas de débito para el cobro y el pago de su jubilacion anticipada. Aunque se han implementado varios mecanismos para reducir la necesidad de que los jubilados y los síndicos participen en los bancos retirados (a través de la exención o el procesamiento de impuestos personales, como el procedimiento de “fe de la vida”) a las sucursales bancarias. La renuencia de AUH a utilizar métodos electrónicos a menudo complica el éxito de las soluciones. La implementación de estas soluciones minimiza el trabajo cara a cara de las sucursales bancarias.