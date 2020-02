La primavera aún no comenzó formalmente, mas los días cálidos invitan a enseñar un tanto más de piel. Tras meses de frío, no solo descubrimos que a la dermis le falta algo de color: asimismo comprobamos que carece de solidez, de elasticidad y que encima sobran rollos y demás imperfecciones como arrugas y celulitis.

La buena nueva es que aún faltan meses para calzarse la biquini, y la tecnología, poco a poco más eficaz, es una aliada en esa carrera contra reloj que muchas mujeres -y hombres asimismo- se proponen de cara al verano. Lo que el día de hoy más se prosigue mejorando son los sistemas que dejan mejoras esenciales en una sola sesión.

“Ahora, la tecnología aplicada a los tratamientos de belleza da contestaciones eficaces, perdurables y sin peligros para la salud, para todas y cada una de las personas que no tienen tiempo o bien ganas de pasar múltiples horas de su día combatiendo contra la celulitis, la adiposidad y demás inconvenientes estéticos”, mantiene Néstor Vincent, médico y directivo de la Clinica Lemel.

Conforme el especialista, lo último para suprimir de una sola vez la celulitis es Cellullaze, un tratamiento que es un bum en Europa y que acá termina de llegar. “Se trata de un procedimiento veloz, eficiente y seguro, que en tan solo una sesión de entre cuarenta y sesenta minutos brinda resultados inmediatos y prolongados”, asegura el especialista. El equipo consiste en un láser singular, con 3 longitudes de ondas diferentes, que al contrario de otros tratamientos, calienta el colágeno desde adentro cara afuera. “Cada una de las ondas de este láser ataca de manera directa los 3 signos de la piel con celulitis: se dirige a los cúmulos de grasa licuando las células, rompe los tensores fibrosos que unen la piel con los planos más profundos, responsables de los indeseables “pocitos” y al calentar el colágeno estimula su producción suprimiendo la flaccidez, recobrando el tono y la elasticidad perdidos”, describe Vincent.

En el centro de belleza Bace lo más nuevo para combatir la celulitis lleva por nombre Deepliss: “Son ondas de choque que actúan rompiendo los tabiques fibrosos que se marchan formado. Lo mejor es que además de esto tiene programas para trabajar los diferentes géneros de celulitis”, explica Priscila Dzigciot, la directiva médica del centro situado en Recoleta. Otra de las novedades es el prosoterm, que combina presoterapia y también infrarrojo. La combinación de los dos tratamientos deja resultados efectivos en diez sesiones.

Para mitigar el “efecto capitoné”, como llama a la celulitis el doctor Jorge Ottini, el especialista apuesta a la radiofrecuencia de tercera generación. Es un tratamiento que lleva, por lo menos, 8 sesiones “La tecnología Endymed 3DEEP, emplea la energía de radiofrecuencia para calentar de manera segura y controlada el colágeno de la capa media de la piel. Este tratamiento asimismo desencadena un proceso secundario de producción nuevamente colágeno, que conduce a una mejora significativa en la relajación de la piel”, comenta el especialista, que asegura que la radiofrecuencia de tercera generación penetra más de forma profunda en la piel.

En Bioesthetics el aparato estrella tiene por nombre Venus Legacy, “la primera estación de trabajo todo en uno para medicina estética”.

Por una parte, la tecnología multipolar que brinda un calor veloz, sin dolor y homogéneo en las profundidades del tejido, se combina con los campos imantados pulsados. Mas lo que la hace verdaderamente eficaz es una función que deja una absorción pulsada graduable, que produce una profunda penetración de la energía, y un drenaje linfático jamás ya antes visto, aparte de alentar la circulación y apresurar los procesos de rejuvenecimiento.”

Para los que superaron los treinta años, lo que prosigue marchando realmente bien para prevenir y combatir arrugas es el ultherapy, que asimismo es parte del menú de tratamientos exprés. “Una sesión de una hora alcanza. Se puede salir de la oficina en la hora de almuerzo, hacerlo y regresar sin inconvenientes a trabajar”, afirma la doctora Velia Lemel, que agrega: “Es el tratamiento que más profundo llega en el tensado de la piel y eso deja prosperar la calidad de la dermis dejándola más vivaz, más refulgente y de una mejor calidad. Es el único tratamiento que existe para tensar la piel”, asegura la especialista.

No obstante, y pese a los avances en tecnología que hay en el campo de la estética, la verdad es que nada de esto es magia. “Generalmente hay que conjuntarlos con alimentación saludable y ejercicios -mantiene Vincent-. Generalmente se come con mucha sal y se toma poca agua. O bien se utiliza ropa ajustada y zapatos de taco alto. Todo esto no ayuda. Sirve iniciar por mudar determinados hábitos sencillísimos”, apunta el especialista. Y ya mismo.