Con un gran nivel y en un escenario único

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A veces, hasta cuesta concentrar la mirada en el partido. Y no porque el espectáculo sea malo; si hay muy buenos polistas y una magnífica cancha de rye-grass . Los ojos se dispersan, porque no resisten la tentación del vistazo al contexto: imponentes cerros componen el fondo del paneo, arboledas de mil distintos tonos de verde conforman el medio. Pero esto no es Catamarca, sino las afueras de San Carlos de Bariloche; más específicamente, el Arelauquen Golf & Country Club, un nuevo foco de polo en el verano argentino.

Al poco a poco consolidado Polo Tour, que se desarrolla en clubes del Gran Buenos Aires, ya se sumó la temporada de Arelauquen, con los hermanos Novillo Astrada como imagen del lugar, que es el auspiciante principal de La Aguada en el alto handicap. La actividad en el country de 780 hectáreas, contiguo al lago Gutiérrez, tiene lugar entre mediados de diciembre y marzo, y su mayor competencia es el Grand Prix La Martina, que, coorganizado por IMG Argentina, este año dura cinco semanas y reúne a equipos de 16 goles.



Este último fin de semana, la competencia contó con la presencia de cuatro conjuntos de 20 y 21 tantos, en razón de las varias figuras que acudieron a la exhibición que Chapa Uno Toyota (37) le ganó a La Aguada Arelauquen (37) por 11-10.

Ese fue el primer partido de alto handicap de la historia patagónica, y la intención es repetirlo cada año, con la alineación de los Novillo Astrada y otro conjunto de la Triple Corona como protagonistas.

En la segunda etapa del Grand Prix, concluida ayer, estuvieron los cinco hermanos y Bartolomé Castagnola, de La Dolfina. Se distribuyeron entre las cuatro alineaciones y resultó campeona Capital Lions (21), la de Eduardo (h.) y Alejandro Novillo Astrada, vencedora en la final por 7-6 contra Lan (20), la de Ignacio Novillo Astrada.

En el encuentro por el tercer puesto, Lo Jack (20), con Miguel y Javier Novillo Astrada, doblegó por 5-3 a Escorihuela Gascón (21), que contó con Castagnola, el back del flamante tricampeón argentino.

El primer certamen había quedado en poder de la formación de Lan, pero con otra alineación y con Juan Martín Nero, como máxima figura. El viernes último, el trenquelauquense quedó colorado de vergüenza, porque en el amistoso de La Aguada y Chapa Uno obtuvo, por sorteo, un viaje a Punta Cana, México, el mismo regalo que había ganado días antes, en el torneo inicial del circuito.

La actividad local no se limita a esas competencias: ya se confirmó que el próximo mes habrá un campeonato femenino, con por lo menos tres conjuntos, amén de la escuela de polo.

Salvo para la exhibición de alto handicap, todos los caballos son provistos por el club, que tiene 46 boxes de puerta hacia adentro -para eludir las bajas temperaturas-, dos canchas de juego y una de práctica, junto a la ladera del Otto. Un cerro que va habituándose a que a sus pies haya polo de buen nivel, mientras la gente se acostumbra a ver alto handicap con un paisaje de gran placer visual.

