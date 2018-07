Cómo aprender inglés

Realmente hay muchísimos métodos para aprender ingles, mas solo voy a aconsejarte los que he probado por mi mismo, puesto que sé que marchan.

¿Estás listo para conocerlos?

Esta es mi guía para aprender inglés en casa:

Incrementa tu léxico

Si tu léxico en inglés es demasiado limitado te será complicado (por no decir imposible) comunicarte en ese idioma.

Si ese es tu caso, no te preocupes. Afortunadamente existen herramientas gratis que pueden ayudarte a superar ese obstáculo.

Mis favoritas son Duolingo y Memrise. Las dos son plataformas on-line en las que puedes aprender, como juego, muchas palabras y oraciones aplicables a situaciones de la vida real.

Me atrevería a decir que son la mejor manera de aprender inglés online de forma gratuita.

Y si tan solo le dedicas diez minutos diarios a cualquiera de ellas, en uno o bien dos meses vas a ser capaz de expresar ideas sencillas sin la ayuda de Google Translator, y en otro par de meses ya estarás teniendo tus primeras conversaciones en inglés (conversaciones básicas, claro está).

Y no me afirmes que no tienes diez minutos libres día tras día porque de seguro los tienes.

2. Emplea lo que vas aprendiendo

Lo último que quieres es que las palabras y oraciones que aprendes con esas herramientas se te olviden, y para evitar que eso pase, lo mejor que puedes hacer es emplearlas en tu vida cotidiana.

¿Cómo?

Puesto que hay muchas opciones alternativas, y lo mejor es que que no solo te van a ayudar a fortalecer lo aprendido, asimismo te van a ayudar a desarrollar otras habilidades esenciales de cara a comunicarte en inglés.

Estas son las 3 herramientas que me han resultado más útiles. Puedes tomarlas como una hoja de ruta y aplicarlas tal como te las explico o puedes tomarlas como una guía y mudar lo que creas preciso para adaptarlas a tu caso. Tú decides.

• Escucha podcast en inglés

Si no los conoces, son algo como programas de radio pre-grabados y subidos a internet a fin de que podamos escucharlos cuando y cuantas veces queramos.

Puedes encontrar varios podcast “diseñados” para personas que están aprendiendo inglés, o sea que emplean un léxico simple de entender y una pronunciación pausada y clara.

Si los escuchas con regularidad (y sigues aumentando tu vocabulario con las herramientas del punto precedente) poquito a poco vas a ir mejorando tu habilidad para escuchar y comprender a los angloparlantes cuando charlan.

Si quieres un buen punto de partida, pásate por este o bien este podcast. Son mis favoritos pues no solo hablan del aprendizaje de idiomas, también tratan de temas rutinarios muy útiles o bien interesantes.

• Mira programas de televisión en inglés

Hay mucha gente que llama a la T.V. “la caja tonta”, pero sabes qué, si la empleamos correctamente puede ser bastante lista, o por lo menos puede ayudarnos a nosotros a serlo.

Por supuesto, es poco probable que encuentres programas en inglés en TV nacional, mas es ahí donde entra en juego la tecnología.

Si tienes Netflix o un servicio similar (en YouTube también tienes algunas opciones), busca una película o bien serie que ya hayas visto en castellano y vuélvela a ver, pero esta vez en inglés.

Como ya conoces la trama y probablemente recuerdas algunos de los diálogos, te sorprenderá darte cuenta de que eres capaz de comprender algunas partes sin asistirte con subtítulos.

Del mismo modo que los podcast, este ejercicio te ayudará a entrenar tu oído para comprender cada vez mejor a los angloparlantes, además, cuando vayas mejorando tu entendimiento del idioma, las películas y series de televisión te van a enseñar algo que rara vez se aprende en una academia: a utilizar el inglés en situaciones reales.