Como aprender a bailar salsa en Cuba

De qué forma aprender a danzar salsa en Cuba.

Si te agrada moverte al compás de la música latina, si deseas probar un nuevo ritmo y sentir en tus caderas el calor de las armonías cubanas: debes aprender a danzar salsa en Cuba. Cuando estés de vista en La Habana, vas a poder descubrir escuelas donde hallarás las raíces de los bailes cubanos.

La música cubana nació de la mezcla de los ritmos africanos, las armonías caribeñas y sudamericana, produciendo un conjunto plurirrítmico de géneros. La salsa, de forma especial, brotó en Cuba, mas su fama llegó en los años setenta, cuando desde los distritos latinos de Y también.U. se conoció universalmente.

Tal vez solo desees aprender a marcar y no perder el ritmo de la salsa, o bien quizás conocer nuevos corredores y vueltas, o bien a lo mejor desees transformarte en el rey de la pista de baile y ser una pareja de baile sensacional; mas para todo esto debes iniciar por lo elemental. Primero: escucha el ritmo de la música, siente de qué forma suena al compás del 1, dos, 3… y jamás mires cara abajo. Si procuras observar tus pies para supervisar el movimiento, te vas a perder.

En la salsa existen múltiples vueltas y todas y cada una tienen un nombre particular, conocerlos te va a ayudar a poder danzar con libertad y armonía en las ruedas de casino. Ciertos de estos son: la pelota, setenta, bayamo…

De qué forma aprender a danzar salsa en Cuba, que no sea tomando clases de tango en la escuela de tango capital federal

En Cuba hallarás múltiples rincones donde vas a poder conocer poquito a poco este sensual baile. En La Habana Vieja, justo en la calle Adoquinado, encontrarás una escuela de salsa. Acá, instructoras de baile te guiarán a dar tus primeros corredores. Entonces, en el momento en que te sientas más seguros, vas a poder visitar peñas de casino y moverte en las pistas de baile más conocidas de La Habana.

En el Cabaret Parisien del Hotel Nacional, en la Casa Música Habana (situada en Centro Habana, calle Galiano entre Concordia y Neptuno), o bien en la Casa de la Música de Miramar, (avenida treinta y cinco esq. a veinte), hallarás conciertos de las bandas más populares de salsa en Cuba. Asimismo en el Salón Rosado de la Tropical y en Los Jardines del mil ochocientos treinta, encontrarás grandes peñas de casinos y especialistas salseros que te sorprenderán con sus bailes malabarísticos.

Aprender y danzar salsa en Cuba te van a abrir las puertas a un extenso panorama cultural, te van a poder en contacto con los bailadores cubanos y van a hacer vivir experiencias únicas, llenas de armonías y alegrías.

