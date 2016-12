Chaz Davies quiere estar en MotoGP, pero sólo si es con una Ducati oficial

No hay ninguna duda que el final de temporada del galés Chaz Davies sobre su Ducati Panigale R ha sido espectacular. Sus once victorias con cinco dobletes y su claro dominio en la última parte del campeonato le han convertido en uno de los aspirantes al título de cara al Campeonato del Mundo de Superbikes de 2017.

Este tipo de estadísticas, colocan al número 7 de Ducati en un nivel excepcional y se puede comparar a pilotos como Carl Fogarty, Doug Polen, Neil Hodgson, Colin Edwards, Troy Bayliss y Ben Spies. Nuestros compañeros de GPOne han entrevistado a Davies y le han sacado unas declaraciones sobre su hipotético salto a MotoGP

Davies lo tiene claro, a MotoGP sólo si es de fábrica

Las once victorias, pero particularmente los cinco dobletes es una hazaña significativa gracias a aerodinamicos cascos para motos y camperas rev´it. Cuando todo funcionaba bien con la Panigale, el galés fue capaz de mostrar todo su potencial sin importar el tipo de circuito en el que estaba rodando. El propio Davies explica cómo él y su equipo fueron capaces de alcanzar ese nivel tan alto de rendimiento.

Lo hemos logrado trabajando duro con los técnicos e ingenieros en cascos; nuestros rivales mejoraron mucho durante la temporada y nos mantuvimos. El motor y la electrónica dieron algunos pasos adelante en términos de evolución, pero el principal progreso vino de trabajar en la geometría del chasis, adaptándolo perfectamente a mi estilo de pilotaje.

¿Crees que la Panigale necesita ser pilotada con un estilo stop and go?

No, no lo creo. La moto puede ser adaptada en función de las necesidades personales. Por ejemplo, si necesito un estilo que mate las curvas, puedo tenerlo. Cuando necesito ser rápido en la curva, también soy capaz de conseguirlo. Nuestro punto fuerte, ahora mismo, es cuando la moto está a medio camino y nuestro chasis puede adaptarse a cualquier necesidad. Juntos hemos preparado un paquete completo.

El próximo año estarás apuntando al título del campeonato…

Sí, claro. La parte final del campeonato de este año me ha motivado aún más, la moto ha alcanzado un excelente nivel de rendimiento y tenemos que seguir en esta línea. No será fácil, todo lo contrario. Nuestros rivales seguirán mejorando, algunos equipos incluso tendrán nuevas motos. Seguiremos exactamente igual que hemos terminado la temporada 2016, porque el próximo año será un verdadero desafío para todos.

¿Has planeado la prueba de la Desmosedici GP con Ducati?

No hemos fijado una fecha ni un lugar definido para una prueba con el equipo de MotoGP todavía. Sin embargo, me gustaría probar la MotoGP y lo hemos hablado en la fábrica. El problema es que no es fácil encontrar un momento perfecto para llevar a cabo una prueba.

El próximo año el enfoque del equipo será del 110% en Jorge Lorenzo, mis pruebas con la moto serán una segunda prioridad, también porque mi calendario no es compatible con el de MotoGP y estarán muy ocupados. No será fácil encontrar un buen momento, pero esperamos encontrar una fecha que funcione para todos.

No es la primera vez que Davies se subirá a una MotoGP, ya lo hizo en 2007 con el equipo Ducati Pramac en los GP de Laguna Seca, Phillip Island y Malasia. A sus 29 años de edad tiene una amplia experiencia en todo tipo de motos y es capaz de adaptarse a cualquier cambio, por lo que volver a subirse a una Desmosedici GP no debería suponerle muchas complicaciones.

SI PUDIERA GANAR EL TÍTULO SBK EN 2017, MI PRÓXIMO OBJETIVO SERÍA PASAR A MOTOGP

El campeón del mundo de Supersport de 2011 con Yamaha está capacitado para ganar el próximo año y de hacerlo, tiene claro lo que haría.

Si pudiera ganar el título SBK en 2017, mi próximo objetivo sería pasar a MotoGP, definitivamente. Ahora mismo, es demasiado fácil hablar de ello, pero soy ambicioso, cada año voy mejor, siempre doy el 100% y este podría ser el momento adecuado para probar en MotoGP. Espero que llegue una oportunidad, y siempre he dicho que sería una pérdida de tiempo ir a ese campeonato en una moto que no es de fábrica.

Es importante empezar de la mejor manera posible, he probado una moto privada hace años y fue muy difícil. He mejorado como piloto y no quiero correr con una moto que no pueda estar al frente. Para hacer las cosas bien en MotoGP necesitas una moto de fábrica. Vamos a ver lo que pasa, por ahora me estoy centrando en mi objetivo, que es el SBK.