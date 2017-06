Amazon aplaza regalos de Reyes para la próxima semana por el colapso en las mensajerías

Si usted está leyendo esto porque no le han llegado sus regalos empresariales o de Reyes de merchandising por Amazon, al menos confórmese con que no ha sido el único. La época navideña está siendo complicada para la compañía de Seattle, quien está sufriendo desde hace varias semanas problemas en las fechas de entrega debido al colapso y la incapacidad de hacer frente a todos los servicios a tiempo de sus principales socios logísticos: Seur, MRW, ASM, Correos Express o Instapack. Los problemas están viniendo en todos sus servicios incluyendo los servicios Premium (entrega preferente) o Prime Now (entrega en una o dos horas, sólo en Madrid y Barcelona de momento).

Las quejas de usuarios sobre los distintos servicios del gigante norteamericano se suceden en las distintas plataformas sociales después de que la compañía haya enviado un ’email’ a muchos de ellos avisando de que recibirán su pedido después del fin de semana. En el mundo del ‘e-commerce’ no solo está Amazon, sino también Zara, H&M, El Corte Inglés… todas estas empresas están generando un volumen creciente de paquetes que por el momento las empresas de envíos no están sabiendo absorber para que el servicio sea lo suficientemente fiable. No se trata sólo de satisfacer el crecimiento natural del comercio electrónico, sino también los picos de demanda que se producen sobre todo entre mediados de noviembre y principios de enero. Desde el black friday, las mensajeras están arrastrando problemas para entregar a tiempo.

“Nuestro objetivo es entregar los paquetes a los clientes dentro de la fecha prevista para el reparto. Evaluamos los proveedores de transporte en base a la confiabilidad, flexibilidad, innovación y coste. Cada semana tenemos millones de pedidos para entregar en toda Europa y por ello trabajamos junto con nuestros transportistas para garantizar que estamos entregando a tiempo para cumplir o incluso superar las expectativas de nuestros clientes”, ha asegurado la compañía en un comunicado.

Un crecimiento inasumible

El aluvión de pedidos de última hora, en cualquier caso, no es el primer año que genera problemas con las entregas, y la propia compañía reconoce en su Facebook, donde atiende decenas de quejas de clientes descontentos, que “las entregas pueden retrasarse un poco más de lo habitual debido a la alta demanda de la época”. También apunta Amazon que en cualquier momento se puede anular el pedido con un reintegro del dinero.

Mientras tanto, la única solución para haber llegado a tiempo en el regalo de Reyes parece haber sido adelantarse mucho. Para los que no lo hicieron o aún así no tuvieron suerte, tan sólo queda el derecho al pataleo digital.

