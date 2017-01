4 RAZONES PARA ELEGIR PERSIANAS AUTOMÁTICAS AOK MOTORS

Aunque ya hace varios años que se utilizan, las persianas automáticas siguen siendo unas desconocidas para muchas personas, pues a menudo piensan que son difíciles y costosas de instalar.

Pese a que todo depende del tipo de motor y el trabajo que haya que realizar, si se elige una buena empresa de automatismos y motorización se conseguirán grandes beneficios:

Comodidad. El hecho de no tener que cargar con la persiana de manera manual nos facilita muchísimo la tarea, pues simplemente debe activarse un botón o interruptor.

Ahorro. Instalar un motor de persiana nos permite ahorrar hasta un 10% de media, pues si disponemos de sensores de luz y de clima podremos evitar que entre frío o calor y que la temperatura y la luz natural se mantengan.

Seguridad. Estos sistemas permiten bloquear las persianas desde fuera, por lo que no es posible acceder al interior del inmueble levantándolas. Además, con el sensor de luz se bajan automáticamente cuando el sol se va, lo que aumenta aún más la protección. También pueden programarse, de manera que aunque no haya nadie en el hogar las persianas de igual manera suben y bajan, lo que disuadirá a posibles intrusos.

Facilidad de montaje. Aunque lo recomendable es acudir a expertos de la materia, como A-OK, instalar un motor no es una tarea demasiado complicada. Deberemos tener en cuenta las medidas que disponemos y qué tipo de persiana automática queremos. Estos motores generalmente tienen forma de tubo, el cual se introduce en el sitio en que se enrolla la persiana. Además, lo más aconsejable es disponer de igual manera de una manivela por si hubieran problemas con la electricidad.

La decoración juega un papel muy importante en cualquier estancia, por lo que instalar persianas automáticas, además de ofrecer las ventajas ya comentadas, también aporta un toque de modernidad y elegancia, por lo que son una opción cada vez más buscada. Para disfrutar de todos estos beneficios lo más importante es que la instalación se haga de la manera correcta y, en caso de avería, acudir a técnicos especializados.

En A-OK llevamos desde 1998 ofreciendo los mejores servicios de diseño, fabricación e instalación de motores y automatismos, tanto para puertas cono para persianas, toldos con brazos extensibles y estores así como también brindamos reparacion de toldos a nuestros clientes. Podemos asesorarle sobre qué tipo de persiana automática es su mejor opción y de qué manera ganar comodidad y eficacia en su hogar o negocio. Nos encontrará en el número de teléfono +34 935 166 026.

Tag: toldo brazo invisible precio