10 REGALOS ORIGINALES PARA CREATIVOS Y NO TAN CREATIVOS

Todos conocemos a alguien que es realmente bastante difícil de obsequiar. Nuestra pretensión es darte esa idea que te hará conseguir regalos únicos y hermosos. Si no, cuando menos que sea útil.

La base de todos los regalos personalizados podría decirse que es la personalización del propio regalo, puesto que cuanto más adaptado sea el regalo, más especial va a ser tu regalo. Puedes emplear diferentes técnicas como:

La grabación o estampación de iniciales, frases o textos, e incluso marcaje de ropa con diseños únicos adaptados

La tampografía que deja la impresión de varios colores en todo tipo de formas y texturas en sus superficies.

El bordado es una técnica de decoración tradicional sobre todo en prendas que pueden ayudar a crear un new look de una prenda preferida.

La gota de resina se emplea para crear una versión en 3D de la imagen serigrafiada sobre la superficie. Esta técnica nos chifla y es un recurso original.

Vamos a intentar darte ideas de regalos únicos para él, regalos para ella y regalos que son adecuados para todo tipo de personas. Desde el muchacho amante de gadget a las fashionistas y femeninas.

Ideas de regalo

Escoger un enorme regalo para tus amigos o familia no podría ser más simple. En nuestros días con el planeta en línea tienes regalos para todas y cada una de las ocasiones, y siempre hay un nuevo regalo único disponible para comprar, en tanto que, no me lo vas a negar, todos los días hay algo nuevo que se transforma en tendencia y lo queremos!

Regalos en línea por lo que, si buscas el regalo idóneo para el Día de la Madre o la necesidad de localizar algo inspirador para el regalo del Día del Padre, lo vas a poder hallar o al menos te puede servir de ayuda este artículo.

También puede ser una amplia selección de regalos de Navidad o ideas útiles para regalos de cumpleaños para él y ella, con lo que te será simple hallar ese regalo singular para esa persona especial.

Adquirir regalos originales

Adquirir en tiendas on-line no sólo proporciona un extenso catálogo de regalos, sino que también puedes equiparar precios, por poner un ejemplo.

No nos engañemos, sabemos lo bastante difícil que puede llegar a ser complacer al dar regalos, por lo que nos hemos esforzado en encontrar regalos originales, únicos y que realmente cuando leas este articulo creas que bueno, por lo menos alguna idea para regalar se te ha ocurrido, o bien has pensado en algo que no habías imaginado.

regalos originales creativos

Por consiguiente, goza de esta selección. A continuación, se muestra una lista de más de 20 exquisiteces posibles para regalar. ¡Empecemos!

Para el diseño y la obsesión por el bricolaje

Un reloj Pantone, parece un regalo típico, mas absolutamente nadie dirá que no es original y útil ¿Quién no querría utilizar colores llenos de vitalidad en su muñeca?

Termo para café, no ese feo que estas imaginando no, solo debes buscar un tanto más allí y encontrarás diseños dignos de galería de arte. Es más, un estudio realizado en Los Ángeles, asegura que es un artículo de regalo idóneo para tu amigo más elegante que consume cafeína.

Cámara digital polaroid, para amantes de la fotografía y no tan amantes, o no buscamos máquinas para imprimir nuestras fotografías al más puro Instagram? O no has cogido esa cámara polaroid en la boda de tu amiga o bien en ese evento en el que has estado y te has llevado la fotografía de recuerdo?regalos originales

Stylus Bamboo, o bien el lápiz digital para Móvil y tablet. Hay toneladas de app que hacen posible la creación artística en un dispositivo móvil. Un lapicero digital va a hacer que la experiencia sea todavía mayor.

Kengo Kuma Moleskine. Para Kengo Kuma, localizar el equilibrio entre la naturaleza y el mundo artificial significaba borrar la arquitectura por completo. Esta monografía como Moleskine se sumerge en su vida, su arte y su teoría.

Una taza inspirada. ¿Tazas? Mira me obsequias a mí una taza y la tiro por la ventana jajaja es cierto que es un regalo muy frecuentado, pero para hacerlo diferente y que al menos, personas como no lo tiremos por la ventana, personalízalo! Que tal una oración del estilo: “A la mierda el príncipe azul, el mío que sea gris y con 50 sombras“

regalos originales actualizados

Para los aficionados a la historia del arte

Murales ornamentales, como los LeWitt Yarmulke. Un arco iris minimalista puede ser genial para decorar y darle un nuevo aire a cualquier espacio.

Un Diario de Andy Warhol, el arte mecánico. ¿Por qué nos prosigue maravillando Andy Warhol treinta años tras su muerte? A él le debemos la transformación de objetos rutinarios en iconos eternos, la creación de The Factory, el descubrimiento de la Velvet Underground y a Basquiat.

Dali Pop-Ups. Salvador Dali en 3 dimensiones, ¿precisamos decir más?

Corbata de Wassily Kandinsky. La corbata puede ser algo tradicional, mas la puedes hacer original para amantes del arte con este estilo.regalos originales perchero

Para los amigos que literalmente lo tienen todo

Retratos de mascotas, sabemos que tu mascota es singular para ti y por esta razón captar su esencia, hacerla única y especial en técnicas artísticas y digitales puede ser un regalo muy original.

Mapamundi, pero no uno cualquiera, uno para rascar los países visitados. Puede ser un regalo original y toda una indirecta para… ¿Descubrir países juntos tal vez

Perchero para joyas. Toda it girl deseará uno tan original como los que están diseñados con su propia percha, incorporando bolsillos trasparentes para guardar las joyas más pequeñas y lengüetas para sostener los colgantes.regalos originales canción

Diseñar una canción para dedicar a tu pareja, amigos o familia. Cuenta tu historia con esa persona por medio de una canción personalizada es lo último que todo el mundo quiere tener.

Y si no has encontrado nada, siempre puedes seleccionar regalos tradicionales pero actualizados, cambiado la manera de obsequiarlos, envolverlos… pero eso ya te lo contamos en otro post